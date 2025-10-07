RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ немного снизил курс доллара

Фото: Курс доллара снизился на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 8 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3158 гривен за 1 доллар (-0,03 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1742 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,3-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 7 октября.

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 7 октября снизился на 2 копейки до 41,50 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 7 копеек – до 48,71 гривен.

Прогноз курса доллара

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман прогнозирует, что гривна может девальвировать по отношению к доллару до конца 2025 года до 42,5-43 гривен. «Но не более», - считает эксперт, так как НБУ таргетирует инфляцию через курс. Вместе с тем, Гетьман считает, что перебои с предоставлением финансовой помощи и ухудшении ситуации на фронте может повысить риски девальвации в большем масштабе.

