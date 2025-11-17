ua en ru
НБУ трохи збільшив курс долара на 18 листопада

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 16:00
НБУ трохи збільшив курс долара на 18 листопада Фото: Курс долара зріс на 2 копійки (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 18 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,067 гривень за 1 долар (+0,02 грн).

НБУ трохи збільшив курс долара на 18 листопада

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,7872 гривень за 1 євро (-0,19 грн).

НБУ трохи збільшив курс долара на 18 листопадаbank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 14 листопада.

НБУ трохи збільшив курс долара на 18 листопадаudinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 14 листопада зріс на 2 копійки до 42,28 гривень, при цьому, курс продажу євро знизився на 4 копійки - до 49,19 гривень.

Прогноз курс долара

Протягом 17-23 листопада за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку курс купівлі-продажу долара може коливатися в діапазоні 41,8-42,2 гривні. Такий прогноз РБК-Україна дав Тарас Лісовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку".

Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень, вважає експерт.

Готівковий курс долара 17-23 листопада перебуватиме в діапазоні 41,8-42 гривні, а євро - 48-49,5 гривень. "Найближчими тижнями курс залишатиметься стабільним, а панічних настроїв серед населення поки що не спостерігається", - зазначив експерт.

Динаміку курсу ЄЦБ

З 1 січня по 15 листопада офіційний курс долара до євро Європейського центрального банку знизився майже на 13% з 0,97 до 0,86 євро. Протягом цього періоду мінімальне значення курсу становило 0,84 євро, а максимальне - 0,98 євро.

