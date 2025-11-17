НБУ немного увеличил курс доллара на 18 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 18 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,067 гривен за 1 доллар (+0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 48,7872 гривен за 1 евро (-0,19 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 42,06-42,09 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 14 ноября.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 14 ноября вырос на 2 копейки до 42,28 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 4 копейки – до 49,19 гривен.

Прогноз курс доллара

В течение 17-23 ноября по результатам торгов на межбанковском валютном рынке курс купли-продажи доллара может колебаться в диапазоне 41,8-42,2 гривны. Такой прогноз РБК-Украина дал Тарас Лесовой, директор департамента финансовый рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка".

Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может колебаться в диапазоне 48-49,5 гривен, считает эксперт.

Наличный курс доллара 17-23 ноября будет находиться в диапазоне 41,8-42 гривны, а евро - 48-49,5 гривен. "В ближайшие недели курс будет оставаться стабильным, а панических настроений среди населения пока не наблюдается", - отметил эксперт.