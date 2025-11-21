НБУ трохи підвищив курс злотого на 24 листопада

Офіційний курс на 24 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,4704 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку польський злотий, навпаки, ослаб. Якщо 20 листопада обмінні пункти в середньому купували його по 11,29 гривні і продавали по 11,65 гривні, то 21 листопада котирування знизилися.

Середня ціна купівлі польської валюти впала до 11,13 гривні, а продажу - до 11,57 гривні. У підсумку за добу злотий подешевшав на 16 і 8 копійок відповідно.

З початку листопада польський злотий в Україні поступово зміцнювався, додавши близько 5 копійок. У перший день місяця його оцінювали в 11,42 гривні, тоді як зараз його вартість трохи вища. Якщо порівнювати з початком року, зростання виявилося ще відчутнішим: 1 січня 2025-го злотий коштував 10,25 гривні, тобто за рік його ціна збільшилася більш ніж на 12% - на 1,22 гривні.