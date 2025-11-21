НБУ немного повысил курс злотого на 24 ноября

Официальный курс на 24 ноября 2025 года установлен на уровне 11,4704 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке польский злотый, наоборот, ослаб. Если 20 ноября обменные пункты в среднем покупали его по 11,29 гривны и продавали по 11,65 гривны, то 21 ноября котировки снизились.

Средняя цена покупки польской валюты упала до 11,13 гривны, а продажи - до 11,57 гривны. В итоге за сутки злотый подешевел на 16 и 8 копеек соответственно.

С начала ноября польский злотый в Украине постепенно укреплялся, прибавив около 5 копеек. В первый день месяца его оценивали в 11,42 гривны, тогда как сейчас его стоимость немного выше. Если сравнивать с началом года, рост оказался еще более ощутимым: 1 января 2025-го злотый стоил 10,25 гривны, то есть за год его цена увеличилась более чем на 12% – на 1,22 гривны.