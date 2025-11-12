ua en ru
НБУ трохи підвищив курс злотого

Середа 12 листопада 2025 16:27
UA EN RU
Курс злотого підвищився до 11,50 гривні (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 13 листопада. Порівняно з вартістю злотого 12 листопада ціна польської національної валюти зросла на 1 копійку – до 11,50 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5036 гривні за 1 злотий.

НБУ трохи підвищив курс злотого

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,11 гривні і продають по 11,54 гривні. Середні курси купівлі та продажу підвищилися на 1 копійку порівняно з 11 листопада.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 8 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,29 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України підвищив курс долара на 13 листопада. Американська валюта стала дорожчою на 2 копійки. Офіційний курс долара на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0377 гривні за 1 долар

Офіційний курс євро на 13 листопада становить 48,6544 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 12 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.

