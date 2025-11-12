НБУ трохи підвищив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 13 листопада. Порівняно з вартістю злотого 12 листопада ціна польської національної валюти зросла на 1 копійку – до 11,50 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5036 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,11 гривні і продають по 11,54 гривні. Середні курси купівлі та продажу підвищилися на 1 копійку порівняно з 11 листопада.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 8 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,29 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.