НБУ трохи підвищив курс злотого
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 13 листопада. Порівняно з вартістю злотого 12 листопада ціна польської національної валюти зросла на 1 копійку – до 11,50 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5036 гривні за 1 злотий.
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,11 гривні і продають по 11,54 гривні. Середні курси купівлі та продажу підвищилися на 1 копійку порівняно з 11 листопада.
З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 8 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.
Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,29 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України підвищив курс долара на 13 листопада. Американська валюта стала дорожчою на 2 копійки. Офіційний курс долара на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0377 гривні за 1 долар
Офіційний курс євро на 13 листопада становить 48,6544 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 12 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.