НБУ немного повысил курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 13 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 12 ноября цена польской национальной валюты выросла на 1 копейку – до 11,50 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5036 гривны за 1 злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,11 гривны и продают по 11,54 гривны. Средние курсы покупки и продажи повысились на 1 копейку по сравнению с 11 ноября.
С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 8 копеек. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.
В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,29 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 12%.
Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины повысил курс доллара на 13 ноября. Американская валюта стала дороже на 2 копейки. Официальный курс доллара на 13 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0377 гривны за 1 доллар
Официальный курс евро на 13 ноября составляет 48,6544 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 12 ноября ее стоимость увеличилась на 4 копейки.