Недалекоглядний крок: у НБУ виключили різке зміцнення гривні до долара

НБУ прогнозує повільне зниження інфляції в Україні. Різких кроків з боку центробанку очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики ( КМП ) НБУ 23 липня під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Учасники дискусії зазначили: монетарні умови наразі достатні для того, щоб інфляція досягла цільового рівня у 5% у межах прогнозного горизонту, тобто до кінця 2027 року.

Члени КМП підтримали оновлений макроекономічний прогноз, який передбачає повільніше зниження інфляції. Наголошується на збереженні стійкої ситуації на валютному ринку та контрольованих інфляційних очікуваннях.

Причини обережності НБУ

Один із учасників дискусії зазначив, що пришвидшити зниження інфляції можна було б за рахунок зміцнення гривні через інтервенції НБУ. Але такий крок є ризикованим: він може швидко вичерпати резерви та призвести до зворотної девальвації, яка знову підштовхне ціни вгору.

У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції повинні згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.

Нові інфляційні ризики

Серед проінфляційних факторів, що реалізувалися останнім часом, учасники КМП назвали несприятливу погоду. Заморозки навесні та посуха влітку скоротили врожаї, що вплине на продовольчу інфляцію.

Також зазначається, що послаблення гривні до євро ще не сильно вплинуло на ціни, але цей ефект буде відчутним у найближчі кілька кварталів. Водночас втрати від війни, зокрема в енергетичному секторі, та зростання витрат бізнесу через погіршення безпекової ситуації лише посилюють ціновий тиск.