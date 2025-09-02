НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста

Национальный банк Украины может еще некоторое время удерживать курс ниже 41,5 грн/доллар. В будущем возможно его постепенное ослабление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Валютный рынок стабилизируется

Как отмечается в обзоре, НБУ уже две недели подряд удерживает курс гривны к доллару США вблизи 41,3 грн/доллар, тогда как объемы валютных интервенций остаются ниже средненедельного уровня с начала полномасштабной войны.

По данным аналитиков, дефицит валюты на рынке продолжил уменьшаться и достиг очередного минимума с конца апреля. Чистая покупка валюты составила 290 млн долларов.

При этом НБУ за неделю продал из резервов 573 млн долларов, что почти соответствует показателю предыдущей недели. Это уже третья неделя подряд, когда объем интервенций остается ниже среднего уровня с начала войны.



Перспективы для гривны

Ситуация на валютном рынке позволяет регулятору сохранять курс гривны стабильным с незначительными колебаниями. При этом текущие объемы интервенций остаются для НБУ вполне комфортными.

По оценкам ICU, Нацбанк может еще некоторое время удерживать курс ниже 41,5 грн/доллар, постепенно расширяя амплитуду колебаний. В дальнейшей перспективе возможен переход к его умеренному ослаблению.