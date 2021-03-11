НБУ тестирует переход Системы электронных платежей на круглосуточный режим

Как отмечается в сообщении, банки получат первые форматы кредитового перевода на базе ISO 20022 для практической отработки и реализации.

"Мы ждем от банков Украины активного привлечения к тестированию взаимодействия с осовремененной версией СЭП", - сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул, что решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП будет принято в диалоге с банками.

Также банкиры обсудили вопрос возможности обработки и хранения данных банками в облачных сервисах. Ожидается, что с принятием профильного законодательства НБУ получит законодательное право на регулирование использования облачных сервисов в деятельности банков Украины.