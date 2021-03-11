НБУ тестує перехід Системи електронних платежів на цілодобовий режим

Як зазначається в повідомленні, банки отримають перші формати кредитового переказу на базі ISO 20022 для практичного відпрацювання та реалізації.

"Ми чекаємо від банків України активного залучення до тестування взаємодії з осучасненою версією СЕП", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він наголосив, що рішення про дату остаточного переходу всієї банківської системи України на нове покоління СЕП буде ухвалене у діалозі з банками.

Також банкіри обговорили питання можливості обробки та зберігання даних банками в хмарних сервісах. Очікується, що з ухваленням профільного законодавства НБУ отримає законодавче право на регулювання використання хмарних сервісів в діяльності банків України.