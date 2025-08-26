ua en ru
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы

Украина, Вторник 26 августа 2025 08:12
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы Фото: курс доллара будет расти, прогнозируют аналитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ укрепил курс гривны к доллару до максимума с начала апреля. Но до конца года ожидается девальвация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, НБУ еще больше усилил гривну на прошлой неделе, уменьшая объем интервенций на фоне относительно стабильного дефицита валюты на рынке.

НБУ на 22 августа установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 41,22 грн/доллар и незначительно ослабил его на 25 августа до 41,28 грн/доллар. Эти уровни являются очередным максимумом за четыре месяца.

По данным ICU, дефицит валюты на рынке уменьшился несущественно, на 8% до 301 млн долларов. Поэтому чтобы удовлетворить его и поддержать прочность гривны, НБУ продал за неделю из резервов 551 млн доллар, что на 9% меньше интервенций предыдущей недели, а также ниже средненедельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.
"Усиление гривны и удержание обменного курса на текущем уровне выглядит сознательным решением НБУ. Вполне возможно, НБУ осенью будет позволять чуть большую амплитуду колебаний курса гривны, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению", - прогнозируют аналитики.

Прогнозы курса и политика НБУ

Напомним, официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,28 гривен за 1 доллар. За последний год курс не изменился. По состоянию на 25 августа 2024 года он также был на уровне 41,28 грн/доллар.

Ранее аналитики группы ICU прогнозировали, что курс вырастет до 42,6 грн/доллар на конец 2025 года и до 44,9 грн/доллар на конец 2026 года.

В НБУ отмечают, что валютная политика должна оставаться предсказуемой. Интервенции должны сглаживать чрезмерные колебания, но не заменять рыночное ценообразование в условиях управляемой гибкости курса.

Курс доллара Курс НБУ
