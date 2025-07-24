НБУ суттєво знизив прогноз зростання економіки України на найближчі три роки

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 2,7% (попередній прогноз - 3,7%), у 2027 році ВВП збільшиться на 2,8% (попередній прогноз - 3,9%).

"НБУ прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, - реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році", - сказав Пишний.

За його словами, подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках.

"Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", - додав Пишний.



За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році уповільнилося до 2,9% в порівнянні з 5,5% у 2023 році.