НБУ суттєво обмежить фінансові компанії

Проєкт передбачає право фінансової компанії здійснювати іншу господарську діяльність, що не пов’язана з наданням фінансових послуг, лише, якщо доходи від неї становлять не більше 20% від усіх доходів компанії за даними звітності станом на 1 липня та 1 січня щороку.

"Зазначена норма має на меті сприяти стійкості небанківського фінансового ринку та враховує повноваження НБУ як регулятора цього ринку, встановлені законодавством України", - йдеться в повідомленні

Також проєкт передбачає вдосконалення підходів до оцінки майнового стану власників істотної участі в небанківських фінансових установах.

Регулювання фінансового сектору

Нагадаємо, з 1 липня 2020 року відбулося розширення повноважень Національного банку, який став регулятором небанківських фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.

Фінансові компанії в Україні - це небанківські установи, які надають фінансові послуги населенню та бізнесу, але не мають банківської ліцензії. Вони працюють на основі ліцензії, яку видає НБУ.

Фінансова компанія може надавати одну або кілька фінансових послуг, зокрема:

надавати споживчі кредити;

надавати фінансовий лізинг;

здійснювати факторинг;

надавати гарантії та поручительства;

надавати грошові перекази (внутрішні та міжнародні);

здійснювати обмін валют;

Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 432 фінансові компанії, 52 страховики non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів, 93 кредитні спілки, один лізингодавець, 44 страхових брокери та 74 колекторських компанії.

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