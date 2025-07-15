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НБУ существенно ограничит финансовые компании

Фото: НБУ подготовил изменения для финансовых компаний (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины хочет ограничить для финансовых компаний хозяйственную деятельность, не связанную с предоставлением финансовых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проект предусматривает право финансовой компании осуществлять другую хозяйственную деятельность, не связанную с предоставлением финансовых услуг, только если доходы от нее составляют не более 20% от всех доходов компании по данным отчетности по состоянию на 1 июля и 1 января ежегодно.

"Указанная норма имеет целью способствовать устойчивости небанковского финансового рынка и учитывает полномочия НБУ как регулятора этого рынка, установленные законодательством Украины", - говорится в сообщении

Также проект предусматривает совершенствование подходов к оценке имущественного состояния владельцев существенного участия в небанковских финансовых учреждениях.

Регулирование финансового сектора

Напомним, с 1 июля 2020 года произошло расширение полномочий Национального банка, который стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Финансовые компании в Украине - это небанковские учреждения, которые предоставляют финансовые услуги населению и бизнесу, но не имеют банковской лицензии. Они работают на основе лицензии, которую выдает НБУ.

Финансовая компания может предоставлять одну или несколько финансовых услуг, в частности:

  • предоставлять потребительские кредиты;
  • предоставлять финансовый лизинг;
  • осуществлять факторинг;
  • предоставлять гарантии и поручительства;
  • предоставлять денежные переводы (внутренние и международные);
  • осуществлять обмен валют;

По состоянию на 1 июля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 432 финансовые компании, 52 страховщика non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 105 ломбардов, 93 кредитных союза, один лизингодатель, 44 страховых брокера и 74 коллекторских компании.

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По состоянию на 1 июля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 432 финансовые компании, 52 страховщика non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 105 ломбардов, 93 кредитных союза, один лизингодатель, 44 страховых брокера и 74 коллекторских компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Национальный банк Украины