НБУ спростував заяву "Укрпошти" щодо змін у квитанціях за комуналку

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НБУ заявив, що не вимагав друкувати податковий номер чи повний номер картки у квитанціях.

Під час безготівкової оплати персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

Повний номер банківської картки друкувати не потрібно – він може бути замаскований.

Регулятор наголосив, що правила не змінювалися, а окремих вимог для ''Укрпошти'' не існує.

НБУ перевірить практику оформлення платіжних документів ''Укрпоштою''.

НБУ спростував інформацію про нові вимоги

У Нацбанку заявили, що інформація про нібито нові вимоги щодо обов’язкового зазначення на квитанціях за комунальні послуги податкового номера та повного номера банківської картки не відповідає дійсності.

У регуляторі наголосили, що ''такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Національного банку та викривляють установленні ним вимоги''.

Нових правил НБУ не запроваджував

У НБУ нагадали, що базові вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року після набрання чинності Законом України ''Про платіжні послуги'' та Інструкцією №163.

Зміни до Інструкції, які набрали чинності у березні 2026 року, навпаки спростили оформлення документів під час оплати житлово-комунальних послуг, наголосили у регуляторі.

Так, під час безготівкової оплати не потрібно зазначати ані прізвище, ім’я та по батькові платника, ані його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) ні у платіжній інструкції, ні у квитанції.

У разі готівкової оплати, відповідно до чинних із 2018 року правил, у квитанції зазначають лише ПІБ платника.

Повний номер картки друкувати не потрібно

Окремо Нацбанк спростував твердження про нібито обов’язковий друк повного номера банківської картки.

У НБУ пояснили, що під час оплати карткою надавачі платіжних послуг можуть зазначати її номер лише у маскованому вигляді, коли частина цифр прихована. Саме такий підхід відповідає міжнародним стандартам захисту платіжних даних та вимогам стандарту PCI DSS.

Для ''Укрпошти'' окремих вимог не існує

Регулятор також наголосив, що жодних спеціальних або окремих вимог саме для ''Укрпошти'' нормативні документи не передбачають.

Правила є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг – як банків, так і небанківських фінансових установ. Крім того, всі учасники ринку отримали однаковий шестимісячний перехідний період для адаптації до оновлених вимог.

НБУ перевірить ''Укрпошту''

У Нацбанку повідомили, що після публічних заяв ''Укрпошти'' перевірять практику оформлення документів за платіжними операціями на відповідність вимогам законодавства та нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів платіжних послуг.

''У зв’язку з публічними заявами АТ “Укрпошта” Національний банк перевірить практику оформлення документів за платіжними операціями цим надавачем платіжних послуг'', – заявили у НБУ.

Водночас регулятор наголосив, що публічна дискусія щодо регулювання має ґрунтуватися на точному змісті нормативних актів.

''Свідоме та умисне поширення інформації, яка викривляє зміст регуляторних вимог або приписує Національному банку вимоги, яких він не встановлював, є неприпустимим і безвідповідальним вчинком'', – підсумували в НБУ.

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" заявили, що з 1 серпня начебто на виконання постанов НБУ зобов'язані друкувати на квитанціях персональні дані платників (ПІБ, ІПН та повний номер картки). У компанії наголосили, що не згодні з цими нормами та звернулися до органів влади щодо їх скасування.