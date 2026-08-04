НБУ опроверг заявление "Укрпочты" об изменениях в квитанциях за коммуналку

Национальный банк Украины не вводил новых требований по обязательному указанию налогового номера или полного номера банковской карты в квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг. Регулятор назвал информацию, распространенную "Укрпочтой", не соответствующей действующему законодательству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
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В Нацбанке заявили, что информация о якобы новых требованиях по обязательному указанию на квитанциях за коммунальные услуги налогового номера и полного номера банковской карты не соответствует действительности.
В регуляторе подчеркнули, что такие утверждения не соответствуют содержанию действующих нормативно-правовых актов Национального банка и искажают установленные им требования.
В НБУ напомнили, что базовые требования к оформлению платежных документов действуют еще с 2022 года после вступления в силу Закона Украины ''О платежных услугах'' и Инструкцией №163.
Изменения в Инструкцию, вступившие в силу в марте 2026 года, наоборот, упростили оформление документов при оплате жилищно-коммунальных услуг, отметили в регуляторе.
Так, при безналичной оплате не нужно указывать ни фамилию, имя и отчество плательщика, ни его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ни в платежной инструкции, ни в квитанции.
В случае наличной оплаты, согласно действующим с 2018 года правилам, в квитанции указывают только ФИО плательщика.
Отдельно Нацбанк опроверг утверждение о якобы обязательной печати полного номера банковской карты.
В НБУ объяснили, что при оплате картой предоставлятели платежных услуг могут указывать ее номер только в маскированном виде, когда часть цифр скрыта. Именно такой подход отвечает международным стандартам защиты платежных данных и требованиям PCI DSS.
Регулятор также подчеркнул, что никаких специальных или отдельных требований именно для Укрпочты нормативные документы не предусматривают.
Правила одинаковы для всех предоставлятелей платежных услуг – как банков, так и небанковских финансовых учреждений. Кроме того, все участники рынка получили одинаковый шестимесячный переходный период для адаптации к обновленным требованиям.
В Нацбанке сообщили, что после публичных заявлений Укрпочты проверят практику оформления документов по платежным операциям на соответствие требованиям законодательства и нормативно-правовых актов по защите прав потребителей платежных услуг.
''В связи с публичными заявлениями АО “Укрпочта” Национальный банк проверит практику оформления документов по платежным операциям этим поставщиком платежных услуг'', - заявили в НБУ.
В то же время регулятор подчеркнул, что публичная дискуссия по регулированию должна основываться на точном содержании нормативных актов.
''Сознательное и преднамеренное распространение информации, которая искажает содержание регуляторных требований или приписывает Национальному банку требования, которые он не устанавливал, является недопустимым и безответственным поступком'', - подытожили в НБУ.
Напомним, ранее в "Укрпочте" заявили, что с 1 августа якобы во исполнение постановлений НБУ обязаны печатать на квитанциях персональные данные плательщиков (ФИО, ИНН и полный номер карты). В компании подчеркнули, что не согласны с этими нормами, и обратились в органы власти с просьбой об их отмене.
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