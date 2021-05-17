В НБУ спрогнозировали сроки выполнения Украиной требований МВФ и получения транша
Украина в ближайшие недели может достичь с Международным валютным фондом (МВФ) соглашения на уровне персонала. После этого необходимо будет выполнить новые обязательства, чтобы Совет директоров МВФ принял решение о выделении транша.
Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал в интервью изданию FinClub.
"По нашим положительным ожиданиям, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA соглашение на уровне персонала) - это будет текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что настал этот "счастливый" момент - достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные мероприятия", - заявил Гелетий.
По его словам, эти обязательства должны быть выполнены до "каникул" в МВФ. "Если мы выполняем все предварительные мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в Фонде во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мероприятий до конца июня", - сказал он.
Гелетий заявил, что судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной рады. "Работа с нашим банковским комитетом довольно конструктивна. Надеюсь, так будет и с другими комитетами, на которых будут рассматриваться законодательные изменения, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал он.
Только после выполнения обязательств Украины перед МВФ можно будет рассчитывать на новый транш. "И все эти вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала - staff level agreement - и дальше выполнять предварительные мероприятия и уже попадать с первым пересмотром программы в Совет директоров МВФ", - сказал замглавы НБУ.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет рассчитывать на получение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе Stand By не ранее сентября 2021 года
Отметим советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.