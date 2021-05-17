В НБУ спрогнозировали сроки выполнения Украиной требований МВФ и получения транша

Украина в ближайшие недели может достичь с Международным валютным фондом (МВФ) соглашения на уровне персонала. После этого необходимо будет выполнить новые обязательства, чтобы Совет директоров МВФ принял решение о выделении транша.

"По нашим положительным ожиданиям, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA соглашение на уровне персонала) - это будет текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что настал этот "счастливый" момент - достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные мероприятия", - заявил Гелетий.

По его словам, эти обязательства должны быть выполнены до "каникул" в МВФ. "Если мы выполняем все предварительные мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в Фонде во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мероприятий до конца июня", - сказал он.

Гелетий заявил, что судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной рады. "Работа с нашим банковским комитетом довольно конструктивна. Надеюсь, так будет и с другими комитетами, на которых будут рассматриваться законодательные изменения, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал он.

Только после выполнения обязательств Украины перед МВФ можно будет рассчитывать на новый транш. "И все эти вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала - staff level agreement - и дальше выполнять предварительные мероприятия и уже попадать с первым пересмотром программы в Совет директоров МВФ", - сказал замглавы НБУ.