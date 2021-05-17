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У НБУ спрогнозували терміни виконання Україною вимог МВФ і отримання траншу

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 11:42
У НБУ спрогнозували терміни виконання Україною вимог МВФ і отримання траншу Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна в найближчі тижні може досягти з Міжнародним валютним фондом (МВФ) угоди на рівні персоналу. Після цього необхідно буде виконати нові зобов'язання, щоб Рада директорів МВФ прийняла рішення про виділення траншу.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій сказав в інтерв'ю виданню FinClub.

"За нашими позитивними очікуваннями, протягом наступних кількох тижнів нам вдасться вийти на staff level agreement (SLA угода на рівні персоналу) - це буде текст оновленого Меморандуму. Ми дискутуємо з МВФ. Після досягнення домовленості Ми скажемо, що настав цей "щасливий" момент - досягнуто SLA. Далі ми повинні будемо виконувати попередні заходи", - заявив Гелетій.

За його словами, ці зобов'язання повинні бути виконані до "канікул" в МВФ. "Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на раду директорів МВФ. Враховуючи канікули у Фонді в другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня", - сказав він.

Гелетій заявив, що доля необхідних законопроектів залежить від Верховної Ради. "Робота з нашим банківським комітетом досить конструктивна. Сподіваюся, так буде і з іншими комітетами, на яких розглядатимуться законодавчі зміни, необхідні для продовження співпраці з МВФ", - сказав він.

Тільки після виконання зобов'язань України перед МВФ можна буде розраховувати на новий транш. "І всі ці питання ми повинні врегулювати, щоб рухатися до досягнення угоди на рівні персоналу - staff level agreement - і далі виконувати попередні заходи і вже потрапляти з першим переглядом програми до Ради директорів МВФ", - сказав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою Stand By не раніше вересня 2021 року

Зазначимо радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться виділяти Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

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