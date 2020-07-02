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НБУ создал условия, что банкам невыгодно давать кредит бизнесу, - Арахамия

Новости » Политика     02.07.2020 - 23:14
НБУ создал условия, что банкам невыгодно давать кредит бизнесу, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В Украине несколько миллионов бизнесов, однако они не могут получить дешевые кредиты 5-7-9

Национальный банк Украины создал такие условия, что государственным и коммерческим банкам невыгодно выдавать кредиты бизнесу. В связи с этим банки должны отказывать в выдаче кредитов из-за потенциальных рисков.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Право на владу".

По его словам, в Украине несколько миллионов бизнесов, однако они не могут получить дешевые кредиты 5-7-9.

"Нацбанк анонсирует рекордно низкую ставку, а бизнесмены понимают, что можно взять кредит на 6%, добавить административные расходы, риски, например 3-4% и взять кредит под максимум 10%. Однако они приходят в банк и им говорят о ставках в 25-30%", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что если в Украине не будет нормальных доступных программ кредитования для частного бизнеса, у которых хорошая кредитная история, то страна экономически погибнет.

Напомним, накануне глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

Кроме того, ПриватБанк начинает ипотечное кредитование под 10%.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныкредитбизнесДавид Арахамия
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