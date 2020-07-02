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НБУ створив умови, що банкам невигідно давати кредит бізнесу, - Арахамія

Новини » Політика     02.07.2020 - 23:14
НБУ створив умови, що банкам невигідно давати кредит бізнесу, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

В Україні кілька мільйонів бізнесів, однак вони не можуть отримати дешеві кредити 5-7-9

Національний банк України створив такі умови, що державним і комерційним банкам невигідно видавати кредити бізнесу. У зв'язку з цим банки повинні відмовляти у видачі кредитів через потенційні ризики.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, в Україні кілька мільйонів бізнесів, однак вони не можуть отримати дешеві кредити 5-7-9.

"Нацбанк анонсує рекордно низьку ставку, а бізнесмени розуміють, що можна взяти кредит на 6%, додати адміністративні витрати, ризики, наприклад 3-4% і взяти кредит під максимум 10%. Однак вони приходять в банк і їм кажуть про ставки у 25-30%", - зазначив Арахамія.

Він також додав, що якщо в Україні не буде нормальних доступних програм кредитування для приватного бізнесу, у яких гарна кредитна історія, то країна економічно загине.

Нагадаємо, напередодні глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за політичного тиску.

Крім того, ПриватБанк починає іпотечне кредитування під 10%.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїникредитбизнесДавид Арахамія
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