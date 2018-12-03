В НБУ сообщили о стабилизации валютного рынка

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Больше всего курс доллара вырос в восточных областях на слухах о закрытии обменок

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась после резкого скачка курса из-за сообщений о военном положении 25-26 ноября. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

На презентации стратегии макропруденциальной политики Рожкова отметила, что курс доллара больше всего вырос в тех областях, в которых вводилось военное положение и где была "повышенная чувствительность к ситуации на валютном рынке".

"Надо сказать, что этим воспользовались определенные игроки валютного рынка. Они подогревали этот интерес, они говорили о том, что сейчас будет военное положение, будут закрыты все пункты обмена, нельзя будет обменять валюту. И конечно, там курс рос, в отдельных городах даже достаточно существенно", - сказала она

При этом Рожкова отметила, что "на сегодня ситуация стабилизировалась, в пятницу на межбанковском рынке курс отыграл".

"То есть мы не видим каких-то проблем", - добавила замглавы НБУ.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится сроком на один месяц в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Как сообщало РБК-Украина, за четыре дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 50 копеек, в продаже - на 60 копеек. Однако уже в четверг-пятницу, 29-30 ноября, курс пошел вниз.