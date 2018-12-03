У НБУ повідомили про стабілізацію валютного ринку

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Найбільше курс долара виріс у східних областях на чутках про закриття обмінників

Ситуація на валютному ринку стабілізувалася після різкого стрибка курсу через повідомлення про воєнний стан 25-26 листопада. Про це повідомила перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

На презентації стратегії макропруденціаальної політики Рожкова зазначила, що курс долара найбільше виріс у тих областях, в яких вводився воєнний стан і де була "підвищена чутливість до ситуації на валютному ринку".

"Треба сказати, що цим скористалися певні гравці валютного ринку. Вони підігрівали цей інтерес, вони говорили про те, що зараз буде військовий стан, будуть закриті всі пункти обміну, не можна буде обміняти валюту. І звичайно, там курс зростав, в окремих містах навіть досить суттєво", - сказала вона

При цьому Рожкова зазначила, що "на сьогодні ситуація стабілізувалася, у п'ятницю на міжбанківському ринку курс відіграв".

"Тобто ми не бачимо якихось проблем", - додала заступник глави НБУ.

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться строком на один місяць у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Як повідомляло РБК-Україна, за чотири дні, після повідомлень про введення воєнного положення, готівковий курс долара виріс у покупці на 50 копійок, у продажу - на 60 копійок. Проте вже у четвер-п'ятницю, 29-30 листопада, курс пішов вниз.