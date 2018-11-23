Наличный курс доллара вырос на 2 копейки

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного вырос

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 ноября 2018 года, в 13:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,98 гривен за доллар, в покупке снизился на 1 копейку 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 27,95 (27,00 - 27,95 - 22 ноября), продажи 27,87 - 28,20 (27,85 - 28,17 - 22 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74 (27,75 - 22 ноября), продажи - 28,98 (28,96 - 22 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,74 - 31,78 (30,72 - 31,83 - 22 ноября), продажи 31,70 - 32,20 (31,60 - 32,29 - 22 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,52 (31,52 - 22 ноября), продажи - 31,96 (31,96 - 22 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,21 (2,60 - 4,20 - 22 ноября), продажи - 4,17 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 22 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,86 (3,86 - 22 ноября), продажи 4,27 (4,27 - 22 ноября) грн за 10 рублей.