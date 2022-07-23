НБУ сократил продажу валюты из резервов после повышения курса доллара на 25%

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 580,69 млн долларов.

Кроме того, объем покупки валюты (223,22 млн долларов) был максимальным с февраля, поскольку за этими месяцы НБУ практически не покупал доллары.

С начала года НБУ купил на межбанке 2092,82 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15008,76 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило -12915,94 млн долларов и 1 678,14 млн евро.