НБУ скоротив продаж валюти з резервів після підвищення курсу долара на 25%

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 580,69 млн доларів.

Крім того, обсяг купівлі валюти (223,22 млн доларів) був максимальним з лютого, оскільки за цими місяці НБУ практично не купував долари.

З початку року НБУ купив на міжбанку 2092,82 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15008,76 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало -12915,94 млн доларів і 1 678,14 млн євро.