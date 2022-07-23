НБУ сократил продажу валюты из резервов после повышения курса доллара на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 18 по 22 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 309,20 млн долларов и купил 223,22 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 85,98 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 580,69 млн долларов. Кроме того, объем покупки валюты (223,22 млн долларов) был максимальным с февраля, поскольку за этими месяцы НБУ практически не покупал доллары. С начала года НБУ купил на межбанке 2092,82 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15008,76 млн долларов и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило -12915,94 млн долларов и 1 678,14 млн евро.