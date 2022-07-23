НБУ скоротив продаж валюти з резервів після підвищення курсу долара на 25%

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 18 по 22 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 309,20 млн доларів і купив 223,22 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 85,98 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 580,69 млн доларів. Крім того, обсяг купівлі валюти (223,22 млн доларів) був максимальним з лютого, оскільки за цими місяці НБУ практично не купував долари. З початку року НБУ купив на міжбанку 2092,82 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15008,76 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало -12915,94 млн доларів і 1 678,14 млн євро.