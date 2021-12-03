UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ сократил продажу валюты для поддержки курса гривны в четыре раза

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 ноября - 3 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 154,50 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 149,50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк продолжил продажу валюты, сократив ее по сравнению с прошлой неделей (630,10 млн долларов) более чем в четыре раза. Курс доллара за неделю вырос на 0,7% до 27,29 гривен - максимума за 5 месяцев.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3611,70 млн долларов и продал 1139,20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2472,50 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараНациональный банк Украины