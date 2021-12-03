НБУ скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні в чотири рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 листопада - 3 грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,00 млн доларів і продав 154,50 млн доларів. Негативне сальдо склало 149,50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк продовжив продаж валюти, скоротивши його в порівнянні з минулим тижнем (630,10 млн доларів) більш ніж в чотири рази. Курс долара за тиждень виріс на 0,7% до 27,29 гривень - максимуму за 5 місяців.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3611,70 млн доларів і продав 1139,20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2472,50 млн доларів.