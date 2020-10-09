НБУ сократил продажу валюты на межбанке почти до нуля

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ продолжает продавать валюту на межбанке в небольших объемах

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 5 - 9 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 8,7 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей в шесть раз (с 51,10 млн долларов).

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3583,10 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 926,30 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Как сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, на межбанковском валютном рынке Украины продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. Однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.