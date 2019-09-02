НБУ сократил покупку валюты до минимума

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 27-30 августа купил на межбанковском валютном рынке валюты на 20,00 млн долларов, что значительно меньше, чем неделей ранее (79,5 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3226,3 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 524 млн грн до 87112 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, на протяжении текущей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозам аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн.

Отметим, Национальный банк заявил о снижении напряжения в финансовом секторе Украины. Текущая динамика Индекса финансового стресса показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов.