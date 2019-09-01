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Аналитики спрогнозировали курс доллара в начале сентября

Новости » Экономика    01.09.2019 - 08:20
Аналитики спрогнозировали курс доллара в начале сентября
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В начале сентября курс поднимется выше 25 грн/долл

На протяжении следующей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн", - сказал он.

Аналитик напомнил, что в период со вторника по четверг курс гривны умеренно снижался, а в пятницу гривна снова вернулась к закреплению. Он добавил, что на это могло повлиять назначение нового премьер-министра Алексея Гончарука.

За прошедшую неделю официальный курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос с 25,04 грн до 25,23 грн (+0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,09/25,12 до 25,12/25,15 (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,98/25,25 до 25,03/25,26 (+0,2%/+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой снизился с 1,1% до 1,0%.

Напомним, 29 августа Верховная рада назначила новым главой Кабинета министров Украины Алексея Гончарука. В своем выступлении в парламенте Гончарук отметил важность сохранения независимости Национального банка. В то же время в своем выступлении с парламентской трибуны он заявил о необходимости диалога правительства с НБУ. По его словам, это необходимо, "чтобы они (НБУ - ред.) были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

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