НБУ сократил покупку валюты на межбанке в три раза, несмотря на укрепление гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-13 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 25,50 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ сократил покупку долларов более в три раза по сравнением с предыдущей неделей (76,30 млн долларов). Это было произошло, несмотря на резкое снижение курса доллара, который упал за неделю на 0,5% до годового минимума - 26,69 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1093,60 млн долларов.