ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ сократил покупку валюты на межбанке в три раза, несмотря на укрепление гривны

Новина українською →
Украина, Пятница 13 августа 2021 17:39
НБУ сократил покупку валюты на межбанке в три раза, несмотря на укрепление гривны Фото: НБУ сократил покупку долларов на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-13 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 25,50 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил покупку долларов более в три раза по сравнением с предыдущей неделей (76,30 млн долларов). Это было произошло, несмотря на резкое снижение курса доллара, который упал за неделю на 0,5% до годового минимума - 26,69 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1093,60 млн долларов.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке в три раза, несмотря на укрепление гривны

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
NEWS
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен