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НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в три рази, незважаючи на зміцнення гривні

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 17:39
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в три рази, незважаючи на зміцнення гривні Фото: НБУ скоротив покупку доларів на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 25,50 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ скоротив покупку доларів більш в три рази в порівнянні з попереднім тижнем (76,30 млн доларів). Це було сталося, незважаючи на різке зниження курсу долара, який впав за тиждень на 0,5% до річного мінімуму - 26,69 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1263,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1093,60 млн доларів.

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в три рази, незважаючи на зміцнення гривні

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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