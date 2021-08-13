НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в три рази, незважаючи на зміцнення гривні
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 25,50 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, НБУ скоротив покупку доларів більш в три рази в порівнянні з попереднім тижнем (76,30 млн доларів). Це було сталося, незважаючи на різке зниження курсу долара, який впав за тиждень на 0,5% до річного мінімуму - 26,69 гривень за долар.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1263,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1093,60 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.
Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.