НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее по сравнению с прошлой неделей (152,00 млн гривен) в два раза.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1619,20 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1422,20 млн долларов.