НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку у два рази

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, проте скоротив її в порівнянні з минулим тижнем (152,00 млн гривень) у два рази.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1619,20 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1422,20 млн доларів.