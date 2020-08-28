НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-28 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 68,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 129,5 млн долларов.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4475,40 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1183,60 млн долларов.

Напомним, Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год по курсу доллара. инистерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар).

Отметим, правление Национального банка (НБУ) подало на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу". Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".