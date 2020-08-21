НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк реже выходил на рынок, чтобы пополнить резервы

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее почти в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 223 млн долларов.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4407,40 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1115,60 млн долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и выше 29 гривен курс не поднимется.

Отметим, правление Национального банка (НБУ) подало на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".