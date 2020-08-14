Гибкий курс гривны к доллару и низкая инфляция: НБУ планирует сохранить политику

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Основные принципы политики НБУ последних лет будут сохранены

Правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу". После обсуждения документ должен утвердить Совет НБУ.

Соответствующий проект размещен на сайте НБУ.

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".

Согласно проекту, целью денежно-кредитной (монетарной) политики является поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1. п.п.

"Такая цель в 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п.п. будет постоянной и может пересматриваться только в сторону снижения", - говорится в проекте.

В НБУ отмечают, что неизменность инфляционной цели и принципы монетарной политики будет способствовать стабилизации процентных ставок на низком уровне.

"Таким образом, главными критериями успешности монетарной политики будет оставаться заякоренность инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя и соответствие фактической инфляции ее целевому значению в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

В то же время, для лучшего содействия экономическому росту НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, в частности, допуская временное отклонение инфляции от цели, если это не будет препятствовать ее возврату к целевому диапазону на приемлемом горизонте политики.

"Опираясь на достижения целей ценовой и финансовой стабильности НБУ будет уделять особое внимание вопросу активизации банковского кредитования для достижения цели по поддержанию устойчивых темпов экономического роста", - говорится в документе.

Напомним, Совет Национального банка Украины одобрил дорожную карту подготовки и презентации проекта Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.

Отметим, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия, который ушел с поста из-за политического давления.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.