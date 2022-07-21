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НБУ сохранил учетную ставку на высоком уровне: что стало причиной

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 14:04
НБУ сохранил учетную ставку на высоком уровне: что стало причиной Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 22 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Шевченко, принятое в июне решение о повышении учетной ставки до 25% и в дальнейшем будет сказываться на росте рыночных ставок.

По его словам, увеличение привлекательности гривневых активов вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами экономической политики снизит спрос на валютном рынке.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Напомним, общая инфляция в июне 2022 года ускорилась в годовом выражении до 21,5%. Выше инфляция была только в феврале 2016 года - 32,7%.

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