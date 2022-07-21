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НБУ зберіг облікову ставку на високому рівні: що стало причиною

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Четвер 21 липня 2022 14:04
НБУ зберіг облікову ставку на високому рівні: що стало причиною Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 22 липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, ухвалене в червні рішення про підвищення облікової ставки до 25% і надалі позначатиметься на зростанні ринкових ставок.

За його словами, збільшення привабливості гривневих активів разом із коригуванням офіційного обмінного курсу та додатковими заходами економічної політики знизить попит на валютному ринку.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Нагадавши, загальна інфляція у червні 2022 року прискорилася в річному вираженні до 21,5%. Вище інфляція була тільки в лютому 2016 року - 32,7%.

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