НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых с 4 сентября 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шевченко, "сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире".

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%", - отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, во время заседания Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины 22 июля сохранение учетной ставки на уровне 6% поддержали 7 из 10 членов КМП. Еще трое высказались за снижение ставки до 5,5%.

После этого Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых с 24 июля 2020 года.

Отметим, НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.