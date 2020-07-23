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НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме

Киев, Четверг 23 июля 2020 14:03
НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ прекратил снижение учетной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку с на урвне 6,0% годовых с 24 июля 2020 года. Таким образом, ставка снижена до минимального в истории Украины уровня.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, НБУ принял решение снизить учетную ставку с 8,0% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики. Этот уровень был рекордно низким в истории.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Напомним, основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Как сообщало РБК-Украина, в июне инфляция в годовом измерении (к июню 2019 года) ускорилась до 2,4%.

Отметим, в Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции из-за эмиссии гривны.

Напомним, партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина, надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной.

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