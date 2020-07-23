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НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года

Киев, Четверг 23 июля 2020 15:23
НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне в 6,0%. До конца года менять ставку не планируется.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко

"Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что в 2021 году НБУ будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации инфляционная рисков, в том числе изменения социальных стандартов и темпов восстановления экономики.

В то же заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ находится ниже нейтрального уровня.

"Мы сейчас уже находимся в фазе мягкой монетарное политики", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых с 24 июля 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории Украины уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

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