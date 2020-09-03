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НБУ зберіг облікову ставку на історичному мінімумі

Автор: Олександр Білоус

Центробанк відмовився від подальшого зниження облікової ставки

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 4 вересня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії рівні України.

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Про це на прес-конференції повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шевченко, "збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах помірної інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та світі".

"З огляду на зазначений баланс ризиків та стійкий тренд відновлення споживчого попиту правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%", - зазначається в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, під час засідання Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України від 22 липня збереження облікової ставки на рівні 6% підтримали 7 з 10 членів КМП. Ще троє висловилися за зниження ставки до 5,5%.

Після цього Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 24 липня 2020 року.

Зазначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже перебуває у фазі м'якої монетарної політики.

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