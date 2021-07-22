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НБУ сохранил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%. В апреле НБУ также прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое глава НБУ Кирилл Шевченко сделал на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Шевченко, устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины усиления карантина зимой и весной.

"В дальнейшем экономика будет расти приблизительно на 4,0% ежегодно. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий", - сказал он.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 4,0% (ранее ожидался рост на 4,0%). В 2023 году ожидается рост на 4,0% (ранее ожидался рост на 4,0%).

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 3,0%.

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