НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи

Як зазначив Шевченко, стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України взимку і навесні.

"Надалі економіка зростатиме приблизно на 4,0% щорічно. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств", - сказав він.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%). У 2023 році очікується зростання на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%).