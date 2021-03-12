НБУ сохранил официальный курс евро выше 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,08 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 15 марта установлен на таком уровне: 33,0839 гривен за евро (-0,0909 грн). При этом курс евро на 12 марта составляет 33,1748 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,06 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 27,7305 гривен за 1 доллар (-0,0181 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 27,7486 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс официальный курс доллара снизился после роста накануне.