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НБУ сохранил официальный курс евро выше 33 гривен

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 17:20
НБУ сохранил официальный курс евро выше 33 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,08 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 марта установлен на таком уровне: 33,0839 гривен за евро (-0,0909 грн). При этом курс евро на 12 марта составляет 33,1748 гривен за евро.

НБУ сохранил официальный курс евро выше 33 гривен

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,06 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 27,7305 гривен за 1 доллар (-0,0181 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 27,7486 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс официальный курс доллара снизился после роста накануне.

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