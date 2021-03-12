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НБУ зберіг офіційний курс євро вище 33 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 17:20
НБУ зберіг офіційний курс євро вище 33 гривень Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,08 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 березня встановлено на такому рівні: 33,0839 гривень за євро (-0,0909 грн). При цьому курс євро на 12 березня становить 33,1748 гривень за євро.

НБУ зберіг офіційний курс євро вище 33 гривень

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,08 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,06 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 27,7305 гривень за 1 долар (-0,0181 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 27,7486 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

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